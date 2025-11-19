Предупреждение за валежи и ветрове в сряда

снимка: Булфото

През нощта срещу сряда времето ще бъде предимно облачно и дъждовно. Над крайните северозападни и западни райони се очакват валежи от дъжд, като по-интензивни ще бъдат явленията над Северозападна България. Валежи ще има и над крайните североизточни райони, където не е изключено за кратко да прегърми. Минималните температури ще бъдат между 5° и 9°С. В Източна България и на места северно от планините вятърът ще е силен от юг-югозапад, а минималните температури там ще са по-високи — до 12–14°С. В районите без вятър ще бъде облачно , дъждовно и мъгливо.

През деня в сряда около обяд над Северозападна България валежите ще спират. По-значителни по количество ще бъдат валежите в Югозападна България и крайните югоизточни райони, където на места също не е изключено да прегърми. Към края на деня от запад валежите постепенно ще отслабват и ще спират. В по-голямата част от страната вятърът ще отслабне и ще се ориентира от североизток. В Южна България ще остане от юг-югозапад — умерен, а в югоизточните райони и северно от планините временно силен с фьонови характеристики. Там и температурите ще останат по-високи. Очакваните максимални температури ще бъдат между 15° и 22°, а в районите без южен вятър — по-ниски, около 8–10°С.

Времето в София

През нощта срещу сряда от югозапад ще започнат валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 8-10°С. През деня в сряда с прекъсвания ще превалява дъжд. По-значителни ще са валежите в района на Благоевград, Сандански, Кюстендил, Перник и Драгоман. През деня максималните температури ще бъдат около 10-12°С. Ще духа умерен югозападен вятър, но към края на деня ще се ориентира от северозапад и ще отслабне, допълва meteobalkans.com.

Времето в планините - условията за туризъм ще са лоши!

През нощта срещу сряда ще е предимно дъждовно и мъгливо. Очакват се и валежи от сняг, под 1900 м - от дъжд. Вятърът ще се ориентира от юг- югозапад и ще се усили. Значителни валежи се очакват в Рила и Пирин и Западна Стара планина. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°С, на 2000 метра – около 0°С.

Времето по Черноморието

През нощта срещу сряда времето ще е предимно облачно. Слаби валежи от дъжд се очакват по Северното Черноморие. През деня в сряда и с временни разкъсвания на облачността. След обяд, ще превалява слаб до умерен дъжд и по Южното Черноморие. Максималните температури ще са 18°-22°С. Температурата на морската вода е около 15-16°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще са под влияние на циклон, разположен над централните и югозападни части от полуострова. На много места над Югозападна и Централните Балкани ще превали. По Адриатическото крайбрежие се очакват и гръмотевици.

