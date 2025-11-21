Предупреждение за вятър с до 80 км/ч, за 18 области днес

Пиксабей

В петък – 21 ноември, ще преобладава облачно и на много места мъгливо време.

В Западна България и в Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, по-значителни в югозападните райони.

Жълт код за силен вятър днес е обявен за 18 области. Поривите ще достигат до 80 км/ч.

Предупреждението е в сила за: Монтана, Враца, София, София-град, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Силистра, Разград, Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали, предаде бТВ.

През деня над централните и източните райони ще има по-съществени разкъсвания и временни намаления на облачността.

Температурите остават високи за сезона – максималните ще са в широк диапазон – от 10°-12° в районите, защитени от вятър, до 20°-22° в Източна България и районите, чувствителни на фьон.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 18°

Пловдив – 17°

Варна – 20°

Бургас – 22°

В планините ще е предимно облачно, на много места в масивите от Западна България и Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг. Ще духа бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 12°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа силен юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 18° до 22°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

И в събота на места ще има временни разкъсвания и намаления на облачността, ще има и валежи – на малко места и предимно слаби и краткотрайни.

В Източна България вятърът ще остане умерен, временно силен, от юг-югозапад. В котловините в Западна България ще е слаб, временно ще стихва. Там ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Температурите ще се задържат без съществена промяна, в източната половина от страната значително по-високи от тези в Западна България.

В Северна България, със застудяването, е възможно за кратко дъждът да се примесва със сняг, но бързо след това ще спира.

