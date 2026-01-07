Предупреждения за опасно време в следващите 3 дни в Гърция

снимка: Пиксебей

В Западна и Северна Гърция през следващите три дни се очаква бурно време.

Сахарски прах ще пристигне в страната в сряда, предупреди метеорологичната служба на страната EMY, предаде "Kathimerini".

Някои райони са поставени под "червено" предупреждение за тежки и потенциално опасни условия, включително Йонийските острови, Епир, Централна Гърция и Източна Македония и Тракия.

Температурите ще останат високи за това време на годината, достигайки от 17 до 18 градуса в Македония и Тракия през деня и с няколко градуса по-високи в други региони на страната.

Според EMY, метеорологичните условия ще благоприятстват появата на сахарски прах на изток в сряда, но се очаква атмосферата да се изчисти в петък, допълва bgonair.bg.

Във вторник в Атика се очакваха разпръснати дъждове, като югозападните ветрове ще достигнат до 6 по скалата на Бофорт, а температурите ще се задържат между комфортните 11 и 19 градуса по Целзий.

Гражданска защита призова гражданите да бъдат внимателни и да ограничат ненужните пътувания в регионите, които ще бъдат засегнати от бурите.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!