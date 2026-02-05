Предупреждения за поледици в четвъртък

снимка: Булфото,архив

Акцент в прогнозата е очакваното усложняване на пътната обстановка в почти цялата Дунавска равнина, където ще има условия за образуване на поледици.

Още тази вечер и през нощта срещу четвъртък от югозапад ще започнат валежи от дъжд. В Северозападна България също се очаква дъжд, но заради отрицателните температури ще се образуват поледици. Комбинацията от валежи и студена приземна въздушна маса ще създаде предпоставки за заледявания и образуване на т.нар. „черен лед“, което ще направи пътните настилки изключително хлъзгави.

Валежи в цялата страна, по-интензивни на юг

През деня през страната ще премине средиземноморски циклон. Над почти цялата страна ще превалява дъжд, а в планинските райони валежите ще бъдат от сняг.

По-значителни по количество и на места придружени от гръмотевици ще бъдат валежите над Южна България, а към края на деня – и над Югоизточна България. Валежи от дъжд се очакват и над Източна България. Следобед над Западна и Северозападна България валежите постепенно ще спират.

Ще духа до умерен вятър от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад, а в Източна България – от изток–югоизток.

Температурите ще останат почти без денонощен ход – от минус 2° до минус 4° в северозападните райони и до 8°–9° в Югоизточна България.



Времето в София

През нощта срещу четвъртък ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. През деня до обяд времето ще остане облачно и дъждовно, като ще има условия за поледици. Ще духа слаб северозападен вятър и ще започне понижение на температурите.Минималните температури ще са между минус 3°С и минус 2°С, а максималните – почти без дневен ход, до плюс 2–3°С, предава meteobalkans.com.

Времето в планините

Над планините ще бъде облачно и ветровито, с валежи от сняг, като на места ще има условия и за поледици. Значителни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици, се очакват над Странджа и Родопите. Ще духа силен и бурен вятър от запад–югозапад, който следобед ще се ориентира от запад–северозапад.

Максималната температура на 1200 м ще бъде около 0°, а на 2000 м – около минус 6°. Границата между дъжд и сняг в Южна България ще бъде между 1700 и 1800 м, като към края на деня снеговалежи ще има и под 1200 м.

Времето по Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Валежите ще продължат и през деня, като около обяд по Южното Черноморие не са изключени гръмотевици. Ще духа умерен до силен югозападен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток–изток.

Максималните температури ще бъдат между 9° и 10°, а вълнението на морето – 3–4 бала.

Времето на Балканите

Нов циклон ще определя времето над почти целия Балкански полуостров, с валежи и динамична атмосферна обстановка.

