Предвидени са пари за жп инфраструктура в следващия бюджет

В проектобюджета за следващата година са предвидени пари за големите проекти в железопътната инфраструктура, увери министърът на транспорта Гроздан Караджов. Той инспектира строителството в района на жп гарата в Пловдив, предаде БНР.

"Социалните разходи са важни. Те трябва да бъдат запазени, но в същото време са важни и инфраструктурните проекти", изтъкна Гроздан Караджов.

Той подчерта, че тези в железопътния сектор не са застрашени, с изключение на един. Става въпрос за тунел 2 по линията Елин Пелин-Костенец, където са установени сериозни пропуски при проектирането, а вече шест месеца научни колективи работят за отстраняването им:

"Тунелът се намира в така наречените тектонични пластове, тоест той се движи и за неговото укрепване ще се изискват много по-тежки крепежи, неколкократно по-скъпи".

Затова ще има и нова тръжна процедура. Неминуемо ще се стигне и до забавяне на строителството, подчерта Гроздан Караджов. "Всичко останало ще бъде изпълнено до края на 2029 година. Всяка година ще има обекти от програмата, които ще се завършват", заяви той.

