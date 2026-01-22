Предвиждат укрепване и подобряване на Шокъровия канал за по-добро отвеждане на водите при обилни валежи

снимка: Община Варна

Варна ще подаде проектно предложение „Реконструкция на дере-приток на Шокъров канал на територията на Технически университет – Варна“. Общината е официално допусната да кандидатства с проекта, който ще бъде финансиран по процедура „Природосъобразни мерки за превенция и управление на риска от наводнения“ на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“, на което беше дадена зелена светлина за кандидатстване, съобщиха от пресслужбата на Общински съвет - Варна.

Основната цел на проекта е подобряване проводимостта на дерето – приток на Шокъров канал, така че да бъдат гарантирани неговите охранително-мелиоративни и микроклиматични функции. Предвидени са дейности за укрепване на коритото, предотвратяване на ерозионни процеси и по-добро отвеждане на водите при обилни валежи. Акцент се поставя върху комбинирането на т.нар. сиви инженерни мерки със зелени природосъобразни решения. Сивите мерки включват конструкции от бетон, камък и други устойчиви материали за стабилизиране на коритото и бреговете, докато зелените решения залагат на използване на растителност, почви и естествени материали. Те допринасят не само за намаляване на риска от наводнения, но и за подобряване на градската среда, биоразнообразието и микроклимата.

Индикативният бюджет на проектното предложение възлиза на малко над 5,5 млн. лева (над 2,8 млн. евро) безвъзмездна финансова помощ. Необходимо е Общинският съвет – Варна да вземе решение за кандидатстване и да осигури финансиране за разходите, поддръжката и временното покриване на сумите до възстановяване на средствата по програмата.

Проектът е част от одобрената Концепция за интегрирани териториални инвестиции „Варна – град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“. Срокът за подаване на проектното предложение е 2 юни 2026 г., като до този момент Общината следва да изпълни всички изисквания на управляващия орган.

