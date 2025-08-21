Прегазената от АТВ майка в Слънчев бряг изпадна в клинична смърт, детенцето й се бори за живота си

снимка Булфото

Жената, прегазена от АТВ в „Слънчев бряг”, е изпаднала в клинична смърт. Мозъкът ѝ е отказал да функционира, а сърцето ѝ се поддържа изкуствено. Това потвърдиха източници на Нова тв.

Припомняме, че преди седмица тийнейджър с АТВ помете три деца и трима възрастни на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасада на хотел. Всички бяха настанени в болницата в Бургас. На 34-годишната жена бяха направени няколко операции, но състоянието ѝ не се подобри. 4-годишният ѝ син също е с опасност за живота.

Преди дни стана ясно, че причинилият тежката катастрофа е 18-годишният Н. Б. - син на полицейски служители. Районната прокуратура в Несебър му повдигна обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. Съдът го пусна под домашен арест.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!