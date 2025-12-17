Прегазеният мъж се е движил по средата на платното на АМ "Тракия"

Снимка: Булфото

Пешеходецът, който загина на автомагистрала "Тракия" в участъка между 68-и и 69-и километър, в платното в посока Пловдив по първоначални данни се е движил в грубо нарушение на правилата за движение и мерките за безопасност – в зоната между активната и скоростната лента.

В резултат е бил блъснат последователно от няколко леки и товарни автомобили, като е починал на място. Към момента самоличността на загиналия не е установена.

Сигналът за тежкия инцидент е подаден на телефон 112 малко преди 19 ч., съобщи за БНТ говорителят на ОД на МВР – Пазарджик Мирослав Стоянов.

Незабавно на мястото са изпратени екипи на "Пътна полиция" и на Районното управление в Септември. Движението по автомагистралата не е спряно, но временно се осъществява само в една пътна лента.

По случая се извършват процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик. Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.

