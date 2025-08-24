Преговаряме с ЕК за ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни

Снимка БАБХ

Управляващите взеха важно решение, за да спасят поминък на много българи.

Българските ветеринарни власти започват преговори с Европейската комисия за възможностите за ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни. Фермери и преработватели у нас са разделени в мненията си за нуждата от ваксинация.

Утре, 25-и август, изпълнителният директор на агенцията по храните Светлозар Патарински и главният държавен ветеринарен инспектор доц. Илиян Костов ще проведат среща с представители на Европейската комисия в Брюксел, за да коментират тежката епизоотична обстановка в България и съседните държави. Основен акцент в разговорите ще бъде обсъждането на предимствата и недостатъците при прилагането на ваксинация на дребните преживни животни срещу шарка.

Според действащото в момента законодателство на Европейския съюз мярката, която се прилага при положителна проба за шарка дори на едно животно, е евтаназия на цялото стадо.

Експерти обаче твърдят, че е възможно изключение от този регламент. Заразата раздели бранша на овцевъдите на две - част от тях отдавна настояват за спешна ваксинация на стадата, друга част са против ваксинацията с аргумент, че това автоматично ще означава блокиране на възможността за износ на млечни продукти извън страната. Над 70% от популацията на Ваклата Маришка овца в Пловдивска област вече е ликвидирана, пише cross.bg.

