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Преговорите между САЩ и Иран се отменят

19.06.2026 / 09:29 1

Пиксабей

Преговорите между САЩ и Иран, които бяха насрочени за петък в швейцарския планински курорт Бургенщок, няма да се състоят. Това съобщи швейцарското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс и БТА.

Министерството направи това изявление, след като говорител на Белия дом заяви, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е отложил среща с представители от преговорния екип на Иран.

На срещата е трябвало да бъде обсъдено прилагането на меморандума, който Вашингтон и Техеран сключиха, за да прекратят войната.

 

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kjk (преди 4 минути)
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Изгоря поредния миг надежда на перкото!!!

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