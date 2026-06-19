Преговорите между САЩ и Иран се отменят
Пиксабей
Преговорите между САЩ и Иран, които бяха насрочени за петък в швейцарския планински курорт Бургенщок, няма да се състоят. Това съобщи швейцарското министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс и БТА.
Министерството направи това изявление, след като говорител на Белия дом заяви, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е отложил среща с представители от преговорния екип на Иран.
На срещата е трябвало да бъде обсъдено прилагането на меморандума, който Вашингтон и Техеран сключиха, за да прекратят войната.
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