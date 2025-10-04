топ кадър: Ютуб

Преговорите за Газа се подновяват, след като Хамас прие частично плана на американския президент. Палестинската групировка обяви, че ще освободи всички заложници, но иска допълнителни разговори.

Очаква се преговорите да започнат утре в египетския град Шарм ел Шейх. Американският специален пратеник Стив Уиткоф вече пътува за Близкия Изток.

Израел обяви, че е готов на преговори. Засега обаче израелската офанзива срещу Газа продължава, допълва БНТ.

След 2 години война в Близкия изток днес надеждата за мир се върна. В непреки преговори Израел и Хамас трябва да договорят прекратяването на огъня.

За разговорите Израел изпраща в Шарм ел Шейх министъра по стратегическите въпроси Рон Дермър. Съединените щати ще бъдат представлявани от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф. За Египет пътува и зетят на Тръмп - Джаред Кушнер.

"Иска ми се това наистина да се случи, войната наистина да приключи и да възстановим Газа", заяви Набила Отоман, разселен в Ивицата Газа.

Хамас се съгласи да освободи всички заложници и да върне телата на загиналите пленници. В изявление, изпратено до Белия дом, се посочва, че групировката е готова да продължи непреките преговори, както и да предаде управлението на Ивицата Газа на палестински орган от независими технократи.

Дългоочакван отговор, който върна надеждата и на близките на заложниците. В плен на групировката все още са 48 души.

Предполага се, че 20 от тях са живи. Израелската армия съобщи, че ще ускори подготовката на първата фаза от споразумението, която предвижда връщането на заложниците.

"Почти не сме спали. Групите в WhatsApp са във възторг, обнадеждени сме. Заложниците трябва да бъдат върнати. Днес е 729-ия ден, откакто те са в плен", допълни Ефрат Мачикава, племенница на заложник.

Независимо, че в съобщението на палестинската групировка не се споменава за разоръжаването й, според американския президент, "вероятно Хамас е готов за траен мир".

"Днес е голям ден. Ще видим как ще се развият нещата. Трябва да получим последната им дума в конкретика", заяви американският президент Доналд Тръмп.

От Близкия изток през Европа до Кнада и Южна Африка - световните лидери приветстваха пробива в конфликта. За надежда говорят и палестинците извън Ивицата Газа.

"За нас, палестинците, означава много, че Хамас се съгласи на сделка, на спирането на кланетата, глада, на спирането на войната", коментира Джамал, жител на Йерусалим.

Засега обаче войната не спира. Израелските удари срещу Газа продължават - независимо от призива на американския президент Израел да спре бомбардировките. Според палестински източници днес са загинали 66 души.



Израелската армия предупреди, че северните райони на Газа продължават да са опасна зона и хората да не бързат да се връщат в тези райони.

Пропалестински протести се провеждат днес в различни страни в Европа. Демонстрации са организирани в Испания, Италия, Португалия, Франция.



Във Великобритания, независимо от призивите на властите да не се провежда протест сред атаката срещу синагога в Манчестър, протестиращи се събраха в британската столица. Съобщава се за арести.

