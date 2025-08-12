Прехвърлящите пари за пенсия от втория в първия стълб губят

Пиксабей

Прехвърлянето на личните пари натрупани във втория стълб, към НОИ, които след това постъпват в Сребърния фонд, всъщност носи загуби за осигурените лица, предаде 24 часа.

Първо, защото първият стълб е солидарен, в него няма лични партиди, а само права и парите не се наследяват.

А и защото хората губят доходността, която пенсионните дружества осигуряват над насочваната брутна вноска от 5% от осигурителния доход.

