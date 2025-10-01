Преизчисление на пенсиите на българите със стаж от чужбина

Пиксабей

Как се преизчисляват пенсиите на българите със стаж в чужбина?

Съгласно чл. 1, ал. 1 от НПОС пенсиите и добавките към тях се отпускат въз основа на писмено заявление, към което се прилагат всички необходими оригинални документи, а за случаите, при които се прилагат разпоредбите на международен договор в областта на социалната сигурност – заверени от съответната компетентна институция копия на такива документи или копия на такива документи при заявления, постъпили чрез системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация (EESSI).

Разпоредбата на чл. 45, пар. 4 от Регламент (ЕО) №987/ 2009 за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 вменява на заинтересованото лице задължение за подаване на заявление за пенсия в институцията на държавата, в която пребивава, или алтернативно – в институция та на държавата, чието законодателство последно е било приложимо към заинтересованото лице. Преценката за придобиване на правото на пенсия се извършва от датата на подаване на заявлението за пенсия.

Съгласно чл. 50, ал. 4 от Регламент 883/2004 българската пенсия подлежи на

преизчисление - вследствие на отпусната от по-късна дата пенсия от друга

държава членка (в цитирания случай - от Испания от 4.09.2024 г.) и при наличие на чужд стаж след началната дата на българската пенсия и преди началната дата на чуждата пенсия (по данни в питането ви 18 години, 11 месеца и 17 дни положен осигурителен стаж в Испания към датата на отпускане на пенсията от Испания спрямо 16 г.,10 месеца и 29 дни към 16.08.2022 г. – датата на отпускане на българската пенсия).

