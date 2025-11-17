Преизчисляват пенсиите с нов механизъм: Втори шанс от НОИ не само с трудов стаж, но и с парите след пенсиониране

Булфото

Дигитализацията в осигуряването и преизчисляването на доходите дават нов живот на социалната система

Преизчисляването на пенсиите, което Националният осигурителен институт (НОИ) извършва всяка година на 1 април, се превръща в шанс за стотици хиляди български пенсионери да видят реална оценка на труда си. Това не е просто техническа операция, а корекция на справедливостта. То е начин допълнителните години, прекарани в работа след пенсиониране, да бъдат признати и отразени в месечния доход, пише Стандарт..

Новият механизъм, предвиден в Кодекса за социално осигуряване, позволява на НОИ да преизчислява автоматично пенсиите на онези, които не са спрели да работят. Данните от работодателите и самоосигуряващите се обединяват в електронната система на института, за да може всяка година, без нужда от заявление, пенсиите да бъдат увеличени с до 12 месеца нов осигурителен стаж. По този начин държавата признава, че трудът няма възраст и че приносът на хората след пенсиониране заслужава конкретно финансово отражение.

За работещите

Процесът на служебно преизчисляване е един от най-важните елементи на социалната политика в страната. Всяка година към 1 март системата на НОИ събира актуализирана информация за осигурителните вноски и стажовете от предходната година, а месец по-късно, от 1 април, автоматично извършва корекциите. Механизмът обхваща всички, които получават лична трудова пенсия, имат нов стаж и не са подали индивидуално заявление.

Нито един месец от допълнителния осигурителен период не се губи. За всеки работил пенсионер се добавят нови до 12 месеца трудов стаж, което води до реално увеличаване на дохода. Това е едновременно жест на признание и практическо облекчение. Хората не подават документи, не чакат по гишета, не влизат в сложни административни процедури. Всичко се случва автоматично, а резултатът се вижда в следващите преводи по сметките им.

Служебното преизчисляване е символ на новия подход, който НОИ налага, и при който дигитализацията служи не само на удобството, но и на социалната справедливост. Именно чрез автоматизирането на този процес институцията елиминира забавянията, пропуските и субективните грешки, които често пораждаха недоволство сред пенсионерите. По данни на института около 350 000 работещи пенсионери ще бъдат обхванати от преизчисляването през следващата година.

Личният избор и възможнаст за втори шанс

Освен автоматичното преизчисляване, всеки пенсионер може сам да поиска от НОИ ново изчисление на пенсията си, ако смята, че това ще му е по-изгодно. В този случай се вземат предвид не само допълнителните месеци трудов стаж, но и доходът, получен след пенсионирането. Така хората имат възможност да направят избор - да се доверят на служебната система или да заявят индивидуално коригиране според собствените си осигурителни данни.

Преизчисляването по заявление влиза в сила от първия ден на месеца след подаването му и може да се повтаря ежегодно на същата дата. За мнозина това означава осезаема разлика в дохода и е награда за упоритостта да останат активни. Именно тази опция се превръща в реален стимул за работа в след пенсионна възраст.

В последните години все повече българи се възползват от нея. Расте броят на възрастните хора, които не се отказват от професионалната си дейност, а заедно с тях и на завърналите се от чужбина сънародници, търсещи стабилност и сигурност у нас. Така преизчисляването на пенсиите се превръща не просто в бюрократичен акт, а в социален жест, който казва, че държавата вижда нашия труд и го цени.

Интересът на обществото

Паралелно с това обществената заинтересованост за доходите и осигуровките никога не е било толкова високо. Данни от Google Trends показват, че през последните месеци темите за минималната заплата, осигурителните прагове и размера на пенсиите са сред най-търсените в България. Най-активни са жителите на Бургас, Варна, Пловдив, София и Добрич. Това са градове, в които социалните въпроси отдавна са огледало на местните икономически реалности.

Повишеното внимание показва, че социалните въпроси се превръщат в централна тема от обществения дневен ред. Проблемите, свързани с дейността на НОИ, вече не се разглеждат като бюрокрация, а като реално отражение на личните доходи и сигурността на всеки гражданин. В този контекст институтът не само актуализира пенсиите, но и активно информира гражданите за техните права, процеси и възможности за преизчисляване.

Съчетанието между автоматизацията на изчисленията и по-добрата комуникация с обществото поставя НОИ в ролята на една от най-видимите държавни институции. Пенсиите вече не са просто статистика, а реален показател за социалната справедливост и доверието в системата.

Единен портал за електронни услуги

Промените не се ограничават само до пенсиите. През март 2024 г. НОИ направи голяма крачка напред в дигиталната си еволюция, като въведе Единния портал за електронни услуги - централизирана платформа, която обединява всички онлайн системи на институцията. Целта е проста, но революционна: вместо гражданите да се губят из отделни сайтове и формуляри, всичко вече е събрано на едно място и е достъпно, логично и сигурно.

Новата структура заменя старите рубрики „Е-услуги и справки“ с раздел „Единен портал за електронни услуги“. Там потребителите намират ръководства, достъп до своето електронно осигурително досие, справки за стаж, доходи, обезщетения и пенсии, както и възможност да подават документи директно онлайн. Всичко това става с персонален код от НОИ, ПИК на НАП или квалифициран електронен подпис.

Тази дигитализация е не просто техническо удобство, тя е част от новото разбиране за публична администрация. Вместо да бъде тромав посредник, НОИ се превръща в услужлив домакин на собствената информация на гражданите. Така институцията застава на една крачка по-близо до модела на „умна държава“, в която прозрачността и достъпът са основни ценности.

Според експерти по дигитална администрация България наваксва сериозно изоставането си спрямо западноевропейските страни. Подобни електронни портали вече са въведени в Германия, Финландия и Чехия, където дигиталните социални услуги покриват почти всички административни процеси. НОИ следва този пример и адаптира европейския опит към българските реалности.

Цивилизационното израстване

Зад всички тези промени стои общата философия трудът да бъде оценен, а администрацията да бъде човечна. Преизчисляването на пенсиите и дигиталните услуги на НОИ не са отделни процеси, а части от една по-голяма картина: модерна социална система, която гледа към бъдещето.

Държавата все по-ясно осъзнава, че социалната справедливост не се постига само с наредби и проценти, а с доверие и прозрачност. Именно в това се крие стойността на новите инициативи – те връщат човешкия смисъл в системата на осигуряването. А когато хората видят, че трудът им се зачита дори след пенсиониране, това вече не е просто новина. Това е знак за цивилизационно израстване.

В по-широк европейски контекст България следва тенденция, характерна за целия континент. Почти всички държави в Европейския съюз се изправят пред сходни предизвикателства - застаряващо население, натиск върху публичните финанси и нужда от по-дълго участие на възрастните хора на пазара на труда. В Германия и Италия вече действат стимули за пенсионирани специалисти, които се връщат на работа, докато във Франция реформата за повишаване на пенсионната възраст предизвика бурни обществени спорове. Българският модел с ежегодно преизчисляване и доброволна възможност за заявление изглежда по-гъвкав. Той насърчава активността, без да наказва онези, които избират спокойствие.

Така страната ни постепенно се вписва в общоевропейската посока към социални системи, които не делят хората по възраст, а ги свързват чрез труда и приноса им. И ако в някои държави дебатът тепърва предстои, България вече е направила своята тиха, но смислена стъпка.

Тези промени символизират реална трансформация както в отношението към работещите пенсионери, така и в начина, по който държавата организира социалната си подкрепа. Механизмите за служебно и по заявление преизчисляване доказват, че системата може да реагира на индивидуалния принос. А дигитализацията на услугите добавя именно необходимата прозрачност и достъпност. За много възрастни хора това не е просто административна тема, а е признание за труда им и подкрепа за достоен живот.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!