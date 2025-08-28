Преиздават aнтологията на "Бийтълс" до края на годината

Кадър Youtube

Обновени и допълнени парчета, биографична книга и документални епизоди, запечатали пътя на „Бийтълс” ще оживеят в ръцете на меломаните през есента. Новаторският проект на "ливърпулската четворка" се появява на бял свят преди точно три десетилетия – през 1995 г. – и включваше телевизионен сериал, три двойни албума и книга.

Сега, тридесет години по-късно, се очаква антологията да бъде преиздадена и разширена, при това - още тази година, съобщава Нова телевизия.

Телевизионният сериал „Антология“, който се състои от осем епизода и който е продължение на документалния филм, разказал историите на Джон Ленън , Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар и техния път към музикалната слава, също ще се завърне с нов, допълнителен епизод.

Сериалът ще покаже невиждани досега кадри зад кулисите на Пол, Джордж и Ринго, които се събират между 1994 и 1995 г., за да работят по антологията и да размишляват върху споделения си живот като една от най-популярните музикални групи в света.

Възраждането на проекта е поверено на продуцентския екип, част от който са и имена като Джайлс Мартин и Питър Джаксън, като Мартин е създал и голяма част от музикалните миксове за представените песни. Също така, освен трите оригинални тома от албума "Anthology" на групата се предвижда да бъдат разширени до четири части.

Новият том „Anthology 4“ включва 13 неиздавани досега демо песни и сесийни записи, както и редки записи и нови, актуални миксове на хитовите парчета на "Бийтълс" като Free As A Bird и Real Love, и двата от които са получили нов живот от оригиналния им продуцент Джеф Лин. Това е възможно благодарение на използвани демиксирани вокали на Джон Ленън.

