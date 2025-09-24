Прекъснаха интервю на Венета Райкова с бившата на Марто Елвиса

Редактор: Недко Петров

Венета Райкова изпадна в неудобна ситуация в началото на интервюто с Емануела. Докато фолк дивата разказваше за успехите на сина си Христо, който се занимава с компютри и попадна в престижна световна класация, се чу шум зад вратата.

Водещата прекъсна разговора и попита в ефир оператора може ли да й каже какво се случва. В следващия момент обаче Венета въздъхна с облекчение, след като разбра, че става въпрос за приятна изненада.

При Райкова и бившата на Марто Елвиса нахлу Константин, който подари рози на двете дами. Певецът призна пред Венета, че тя е неговия еротичен сън и несподелена любов, което за малко да вбеси Емануела.

Последната не скри, че до този момент е смятала, че именно тя е несподелената любов на Коцето, но бързо му прости и прие да изпеят съвместния им хит на неговия концерт.

Венета Райкова също извлече дивиденти от визитата на неочаквания гост, тъй като се разбра с Константин да й гостува в "Преди обед".

Емануела разкри още, че е спечелила родителските права за малкия им син Мити, който е плод на любовта й с бизнесмена Митко Динев.

Поп певицата разкри, че е в добри отношения с бащата на детето си, и дори скоро Митко е завел наследника им на море в Гърция.

