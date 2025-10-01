реклама

Прекъснато е електрозахранването на АЕЦ "Чернобил"

01.10.2025 / 22:20 0

кадър VICE, Youtube,архив

Руски артилерийски обстрел прекъсна електрозахранването на защитното съоръжение, в което се намира част от Чернобилската атомна електроцентрала, съобщи украинското министерство на енергетиката.

Обектът е частично разрушен при ядрената катастрофа през 1986 г., предаде АФП, цитирани от Нова тв. 

„В резултат на електрически колебания, Новото защитно укритие – ключово съоръжение, което изолира разрушения четвърти енергоблок на Чернобилската АЕЦ и предотвратява изпускането на радиоактивни материали в околната среда – остана без захранване“, заявиха от министерството в Telegram.

 

