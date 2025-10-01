Прекъснато е електрозахранването на АЕЦ "Чернобил"

кадър VICE, Youtube,архив

Руски артилерийски обстрел прекъсна електрозахранването на защитното съоръжение, в което се намира част от Чернобилската атомна електроцентрала, съобщи украинското министерство на енергетиката.

Обектът е частично разрушен при ядрената катастрофа през 1986 г., предаде АФП, цитирани от Нова тв.

„В резултат на електрически колебания, Новото защитно укритие – ключово съоръжение, което изолира разрушения четвърти енергоблок на Чернобилската АЕЦ и предотвратява изпускането на радиоактивни материали в околната среда – остана без захранване“, заявиха от министерството в Telegram.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!