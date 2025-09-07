Прекъсвания на подводни кабели в Червено море спряха интернета в части от Азия и Близкия изток

Снимка: Пиксабей

Прекъсвания на подводни кабели в Червено море са нарушили достъпа до интернет в части от Азия и Близкия изток, съобщи Асошиейтед прес, като се позова на експерти. Не е ясно какво е причината за инцидента, предава БНР.

В ранните часове на днешния ден Microsoft съобщи, че редица подводни кабели, разположени в Червено море, са били прерязани, което може да повлияе на облачната услуга на компания - Azure. Майкрософт отбеляза, че в Близкият изток "може да се изпита забавяне поради прекъсвания на подводни оптични кабели в Червено море".

В резултат на прекъсването, Azure, вторият по големина доставчик на облачни услуги в света след AWS на Amazon, пренасочи трафика през алтернативни мрежови пътища и мрежовият трафик не е прекъснат.

Няма повече подробности, но се уточнява, че интернет трафикът, който не преминава през Близкия изток "не е засегнат".

NetBlocks, организация за мониторинг на интернет достъпа, заяви, че сред засегнатите страни са Индия и Пакистан, а повредите и засегнатите кабели са близо до Джеда, Саудитска Арабия.

Първоначалното предположение е било, че кабелите са били цел на кампания на хутите от Йемен, които се опитват да окажат натиск върху Израел да прекрати войната си срещу "Хамас" в Газа. Но досега хутите са отричали подобни атаки.

Подводните кабели са една от основите на интернет връзките, заедно със сателитни връзки и наземни кабели. Обикновено интернет доставчиците имат множество точки за достъп и пренасочват трафика, ако една от тях не функционира, но това може да забави достъпа за потребителите.

Подводни кабели могат да бъдат прекъснати от котви, пуснати от кораби, но могат да бъдат и цел на конкретна атака. Възстановяването им може да отнеме седмици.

