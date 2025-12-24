Прекъсвания в работата на аптеките на Нова година

Кадър Нова телевизия

Точно седмица остава до момента, в който официалната валута на България вече ще бъде евро. Предизвикателства се очакват в почти всички търговски обекти, а наред с тях – и в аптеките. За какво трябва да бъдем подготвени в нощта на 31 декември и 1 януари, ако ни се наложи да търсим лекарства?

За няколко неща трябва да са подготвени клиентите в навечерието на Новогодишната нощ, ако им се наложи да си купят лекарства. На първо място - голяма част от денонощните аптеки ще имат прекъсване в работното време. Това ще е необходимо, за да се настроят софтуерите за превалутирането. Очаква се още в ранния следобед на 1 януари те да работят както обичайно.

Така че - препоръчително е да набавите всичко необходимо предварително и да се информирате за работното време на близката аптека. Очакват се затруднения и при плащанията с карта, така че е добре да разполагаме с пари в брой.

И още - не е изключено при плащане в брой след полунощ, служителите да нямат достатъчно евро и да връщат ресто в лева.

Една от иначе денонощните аптеки в столичния квартал "Дружба" в новогодишната нощ ще работи със съкратено работно време. За Захарина Карамаринова това е притеснително. "Ако се наложи по спешност просто няма да знаем къде да търсим аптека", споделя пред Нова телевизия тя.

За други от квартала обаче това не представлява проблем.

"Каква е тази спешност, която няма да може да изтраеш? Имам абсолютно всички лекарства. Когато идва празник купувам това, което ми е нужно, така че това е най-малкият проблем на хората", твърди Росица Иванова.

А Димо Янков посочва: "Естествено, че трябва да си пренастроят системите - както са магазините, така са и аптеките".

Освен че аптеките ще прекъснат работа в новогодишната нощ, за да направят необходимата подготовка за еврото, се очакват и други предизвикателства.

"Между 31 декември и 1 януари през нощта първо трябва да се ъпдейтнат всички системи. И аз имам опасения, че е вероятно някое от тези неща да не сработи. Тоест на 1-ви е възможно някой от терминалите на банките да не са се ъпдейтнали и да не може да се плаща с карта. Възможно е най-малко до обяд да има проблеми в много аптеки. Освен всичко друго дребните пари, които получаваме от банките - въпреки предварителната заявка, са крайно недостатъчни. Така че клиентите трябва да знаят, че имаме право да връщаме в лева, когато нямаме достатъчно евро. Трябва да бъдат подготвени за това", предупреди Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки.

Въпреки очакваните предизвикателства, нагласите са проблемите да бъдат отстранявани бързо.

"На 1-ви до края на деня всичко ще бъде оправено. Но не мога да гадая. Възможно е някой да има проблеми и след това, но повечето магазини и аптеки съм сигурен, че до края на 1-во число вече ще работят нормално", изрази надежда Костов.

