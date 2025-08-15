Прекрасна новина за Боби Лазаров

Кадър БТВ

Нови пет популярни личности прекрачват прага на „Traitors: Игра на предатели“. Всеки от тях носи своята сила, своята маска и своята тайна, предаде Стандарт.

Това са журналистът Борислав Лазаров, който притежава усмивка, способна да прикрие цели бури от намерения, актрисата Невена Бозукова – Неве, чиито усет и умение да разчита емоции могат да превърнат всяка среща в разкритие, и моделът и актриса Мирела Илиева, съчетаваща чар и грация, която умее да обърка дори най-уверените играчи.

Стратегът Георги Коджабашев, един от победителите в „Островът на 100-те гривни“, пристъпва с хладнокръвната увереност на опитен шампион, вече доказал умението си да чете хората и да печели в тежки психологически битки.

