Прекрасна вест за Али Ръза от "Листопад"

Кадър Фб

Музей у дома отваря Али Ръза от „Листопад“ и ще го дари на държавата или Общината.

Актьорът Халил Ергюн е познат у нас като гореспоменатия персонаж, на когото все му беше лошо. Неслучайно в епохата на „Листопад“ още прохождащите социални мрежи се напълниха с колажи „Лошо ми е“, пише Блиц.

Ергюн притежава огромно богатство от картини и антики. Някои от тях са купени на „безценица“ от битака и реставрирани за сметка на актьора.

Домът му в „Бейкоз“ край Босфора се превръща в истинско отражение на живота на старата истанбулска аристокрация. Все още „музеят“ няма определено работно време, защото Ергюн често пътува до родния си град Изник край Бурса.

