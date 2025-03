Прекрасна вест за Дара

Кадър Фб

Близо половин година преди концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември станаха ясни и изпълнителите, които ще излязат преди него на сцената. От българска страна това ще е поп звездата Дара, която е една от най-нашумелите изпълнители у нас през последните години.

"Това не е обикновена покана за мен. Възприемам привилегията да подгрявам Роби Уилямс като отговорност да направя мост между българската и световната музикална сцена. Започвам да се подготвям веднага! Ще се видим на стадиона!", заяви Дара пред организаторите на концерта от Fest Team.

Освен нея съпорт на световната звезда ще е и британската инди поп група The Lottery Winners. Тя е основана през 2008 г., но набира популярност от 2023 г. насам, благодарение на третия си албум - Anxiety Replacement Therapy, който достигна първото място в UK Official Charts през същата година. След излизането на този албум The Lottery Winners имат престижни участия на редица големи фестивали, включително "Гластънбъри". Четворката също така е подгрявала Ноъл Галахър, Аврил Лавин, "Никълбек" и др.

Седящите места за концерта на Роби Уилямс на ст. "Васил Левски" на 28 септември отдавна са изчерпани. Все още обаче могат да се намерят правостоящи билети в мрежата на Ticketstation.bg по 140 лв. Има и места най-отпред в т.нар. Golden circle - по 240 лв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!