Прекрасна вест за Дениз Хайрула от Ергенът
Снимка: Дениз Хайрула/Facebook
Една от най-популярните участнички в българския вариант на предаването „Ергенът“ – Дениз Хайрула, има повод за гордост.
Красавицата се дипломира и не пропусна да сподели щастливия момент с последователите си, публикувайки снимка на новата си диплома в социалните мрежи, предаде Блиц.
Дениз стана известна с участието си в първия сезон на романтичното риалити, където достигна до трето място в надпреварата за сърцето на Виктор Стоянов. Още тогава тя привлече вниманието не само с визията си, но и с уверено поведение и силно присъствие пред камерата.
Преди да се появи в телевизионния формат, Хайрула вече беше позната на светските среди покрай връзката си с покойния бизнесмен Христо Сираков. Двамата бяха заедно дълго време, а слуховете дори твърдяха, че са били сгодени – сватба обаче така и не се състоя.
Името на Дениз често се споменаваше и в различни медийни публикации, които я свързваха с каталози за елитни компаньонки – нещо, което тя никога не е потвърждавала официално.
С новата си диплома и свежо начало извън светския шум, Дениз Хайрула очевидно е решена да се концентрира върху личното си развитие и професионално бъдеще.
