Прекрасна вест за Лепа Брена

Снимка Булфото

Легендарна певица е на седмото небе от щастие.

Лепа Брена и Слободан Живоинович станаха баба и дядо за първи път. В семейството се роди дъщерята на Филип Живоинович и певицата Александра Прийович.

Малката наследничка носи символичното, нежно и звучно име Ария.

Любимата звезда на Балканите Лепа Брена и съпругът ѝ – легендарният тенисист Боба Живоинович, са заедно вече 35 години. Връзката им е преминала през изпитания, но остава пример за стабилност, обич и взаимна подкрепа. Днес семейството им се разширява с още един член – първата внучка на звездната двойка.

Филип Живоинович – син на Боба от първия му брак, и съпругата му Александра Прийович, една от най-популярните певици в Сърбия, са посрещнали своята дъщеря на 3 септември в частна клиника. Според публикации в социалните мрежи раждането е преминало спокойно, а майката и бебето са в отлично здраве, пише novini.bg.

