Прекрасна вест за Лили Иванова

Кадър Фб

Страхотна вест съобщи Ники Кънчев:

Лили Иванова превзема отново легендарната парижка зала "Олимпия"!

Български песни пак ще звучат на най-българския ден: 24 май догодина на "Булеварда на Капуцините" в залата-икона, основана още през 1893 година.

Икона при икона!", посочи той

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!