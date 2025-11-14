Прекрасна вест за Лиляна Боянова от бТВ
Престижно отличие за бТВ. Водещата на новините Лиляна Боянова получи приза за „Жена на годината“ на списание „Гламър“ в категория „медии“. Наградата е за професионализма в отразяването на историите, важни за България. Сред носителките на отличието в годините са Мишел Обама, Анджелина Джоли и Серина Уилямс.
Списанието посочва, че с присъствието си на екрана Лиляна е ярък пример за вдъхновение, достойнство и промяна за всяка жена.
Изключително съм щастлива от тази награда. За мен тя е признание за моя професионализъм, но също така и отговорност да продължа да си върша работата със същото отношение и същата обич, и в новините да продължаваме да работим по теми, важни за хората, каза за бТВ Лиляна Боянова.
Знам, че изключителни жени са отличени през годините с тези награди, и за мен е чест да се наредя сред тях, добави тя.
