Прекрасна вест за Мариана Попова

Мариана Николова Попова е българска поп-певица, известна с участието си на Евровизия, в журито на "Гласът на България" и престоя ѝ в къщата на "Vip Brother Bulgaria 2012".



Мариана Попова е родена на 6 юни 1978 г. в София. От 1989 до 1991 г. се занимава с народно пеене и народни танци. Завършва гимназия "Филип Станиславов“. Следва поп и джаз пеене в Нов български университет. От 1996 до 2000 г. е вокал на "Кокомания“ (създадена 1995 год. от Симеон Лозанов), нашумели най-вече с песента "Ти не дойде“. През 2001 г. побеждава в обявения от "Шоуто на Слави“ конкурс за беквокалистки, но остава на работа там само три дни. По-късно печели конкурс за водещи в "БГ радио“, а после – в предаван%MCEPASTEBIN%ето "Пиано бар "Нощни птици“ по БНТ.



През 2006 г. Мариана Попова е една от петте поппевици, номинирани за наградите на телевизия "ММ“, заедно с Лили Иванова, Белослава, Мария Илиева и Тони. През следващата година отново е номинирана, този път наред с Белослава, Мария Илиева, Камелия Тодорова и Светла Иванова. През 2008 г. отново е номинирана, този път другите певици в категорията са Белослава, Мария Илиева, Аксиния и Невена Цонева.



На 18 май 2006 г. представя България на Евровизия в Атина с песента си "Let Me Cry“, но не успява да се класира за финала, а остава на 17 място в полуфинала.



Взима участие в благотворителната инициатива на БТВ – Великолепната шесторка в дует с баскетболния треньор Тити Папазов, като печели най-голяма подкрепа на гласуването за любимец на публиката.



През 2008 г. издава дебютния си албум "New Religion“, в който са включени 11 песни. Между тях има кавър на песента на Паша Христова "Остани“, латино-песен с Орлин Горанов с участието на испанския барабанист Пабло Круз, както и баладата "Let me cry". Влючени са различни етноси: пее фадо, има дует с Миро от Каризма, в който той пее на иврит, а тя – на английски.



През 2009 г. отново взима участие в конкурса на българската Евровизия с парчето си "Crazy“, но не събира достатъчно гласове.



През 2011 г. издава дуетен албум със заглавие "Предай нататък“, в който са включени 11 песни (девет дуетни и две със сборни формации). Три от дуетните песни на Мариана са с Орлин Горанов – "Чуй ме“, изпълнена за първи път на церемонията на Годишните музикални награди на БГ радио през 2009 г., като в албума е включена и англо–италианска версия на "Чуй ме“ – "Can You Hear Me“, в която Мариана пее на английски, а Орлин Горанов – на италиански. Песента е по музика на Красимир Гюлмезов. Мариана е автор на българския текст, а английският и италианският вариант са на Владимир Михайлов и Даная Цанкарска.



Песента "Целувай ме дълго“ сбъдва една мечта на Мариана – да изпълява песен, написана от Стефан Димитров, в дует с Васил Найденов. В албума са включени още "Замълчи, замълчи“, дует с Дони, "Kadosh“ – с Миро, "Губя те“ – с Искрен Пецов и "So High" – с Васил Петров. В албума "Предай нататък“ са и две песни, изпълнени от сборни формации – "Помощ, обичам те!“ и коледната "Бяла звезда“ с участието на Мария Илиева, Нина Николина, Орлин Павлов, Любо, Графа, Наско от Б.Т.Р., Дони, Нети, Виктория Керин и Поп Корн.



През 2011 г. Мариана Попова става част от треньорския щаб в лятното шоу на bTV "Гласът на България“ заедно с Миро, Ивана и Кирил Маричков, където печели Стелияна Христова от нейния отбор.



На 17 септември 2012 г. Мариана влиза в къщата на "Vip Brother Bulgaria“ и излиза на 5 ноември същата година. Вътре любимият ѝ Ханес Перфлер ѝ предлага брак, тя се съгласява.



На 14 август 2021 г. Мариана представя новия си албум "Истина“. През 2022 г. е участничка в юбилейния десети сезон на Като две капки вода".



