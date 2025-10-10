реклама

Прекрасна вест за Мария Ванкова от БТВ

10.10.2025 / 21:12 0

Кадър БТВ

Красивата Мария Ванкова от bTV официално излезе по майчинство.

Бащата все още е мистерия, тъй като новинарката държи в тайна личния си живот, пише България Днес.

Мария и Поли Гергушева бяха лицата на късните новини от 2021 г., но сега Ванкова е в очакване на първото си дете. Колежката й Поли вече е омъжена и има син Борис.

В момента тя съобщава обедните новини заедно с Росен Цветков. 

