Прекрасна вест за репортер на бТВ

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Щастлива новина за една от дългогодишните репортерки на бТВ. Съобщи я току-що водещата на новините.

Мария Ванкова роди момче, след като Борис проплака тази сутрин в столичната болница Шейново. Мария и бащата Виктор Кузманов благодаря на доктор Румен Велев, доктор Иван Весев и доктор Георги Савков, както и на целия екип на болницата, за професионализма и грижите, заяви Виктория Петрова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!