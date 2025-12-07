Прекръстиха Иво Аръков на Освалдо Риос

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Андрей Арнаудов, от популярния телевизионен дует Иван и Андрей, прекръсти Иво Аръков на Освалдо Риос. Това стана тази вечер в шоуто „Пееш или лъжеш“.

Водещият Димитър Рачков веднага пое инициативата и продължи, че новия сериал ще е „Кадаиф“, визирайки, че Иво Аръков е чест гост на кулинарни шоута.

Иво Аръков е роден на 27 септември 1988 г. в Белослав. През 2011 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Става популярен след участието си във филма „Кецове“ на режисьорите Валери Йорданов и Иван Владимиров. Участва в сериала „Фамилията“, където играе 10 години по-възрастния Антон Велев-Тони – съпруг на Лора, мениджър и собственик на футболен клуб, момчето за мокри поръчки на Борис. През 2025 г. е част от звездния отбор на „Hell's Kitchen“. През лятото на същата година е водещ на готварското предаване „Муха в супата“ в тандем с Иван Манчев.

От друга страна пък Освалдо Риос е пуерторикански актьор, манекен, певец и китарист. Роден е на 25 октомври 1960 г. в град Каролина, Пуерто Рико. В телевизията започва да се снима през 1990 г. Две години след дебюта си изиграва главната роля във венецуелския сериал „Касандра“, където си партнира с Корайма Торес. Именно тази му роля му носи световна популярност. Заедно с Корайма са канени по цял свят. И двамата, макар и поотделно, посещават България. Освалдо Риос изнася дори концерт в зала 1 на НДК, която се пръска по шевовете.

Тази вечер Иво Аръков е в панела, в който заедно с Мария Игнатова, Иван и Андрей, както и певецът Деян Неделчев съветват Петя Буюклиева, която днес е гост звездата в шоуто „Пееш или лъжеш“.

