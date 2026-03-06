Прекратена е обществената поръчка за многоетажен паркинг до Поликлиниката в Шумен

кадър: Гугъл мапс

Община Шумен прекратява процедурата за проектиране на многоетажен паркинг, източно от ДКЦ-1, става ясно от съобщение на сайта на Агенцията за обществени поръчки /АОП/.

Администрацията мотивира решението си с нуждата от запазване на съществуващата градинка. „Независимо, че тези зелени площи се компенсират в проекта, например със „Зелен покрив“ на многоетажния паркинг, паркоустройството на имота се нарушава, заличават се добре изпълнени благоустройствени мероприятия, вписващи се в цялостния облик на района и ползващи се от живущите наоколо“, се казва в становището на общинската администрация, предаде Шум бг.

Въпреки че не е посочено сред мотивите, запазването на зелената площ бе тема на горещ дебат по време на последното заседание на Общинския съвет.

По първоначално задание многоетажният паркинг за най-малко 200 коли трябваше да е на мястото на сега съществуващия паркинг на ъгъла на бул. „Симеон Велики“ и ул. „Панайот Волов“, но и да вземе от парковото пространство до къщата на Съюза на българските художници. Обществената поръчка бе на стойност 80 950 евро.

От писмото за прекратяване на процедурата става ясно още, че ръководството на Община Шумен има намерение да обяви нова обществена поръчка със сходен предмет, но паркингът да се реализира на по-малка площ, без да влиза в градинката.

