Прекратиха делото за предсрочното освобождаване от затвора на Брендо

Софийският градски съд прекрати делото за предсрочното освобождаване от затвора на осъдения за наркотрафик Евелин Банев - Брендо. Производството беше водено по искане на отстранения началник на Софийския затвор Борислав Чобански, но представител на новото ръководство на затвора оттегли искането.

Чобански беше отстранен от поста, а срещу него започва проверка, именно заради изненадващото му искане Банев, който търпи общо наказание от 10 години и половина от присъди за наркотрафик на българския, италианския и румънския съд, да излезе на свобода.

Искането дойде около две години след като Брендо - след години издирване, се появи пред Софийския затвор и поиска да изтърпи наказанието си. Отстраняването на Чобански стана по времето на предишния правосъден министър Георги Георгиев.

След като временния ръководител на затвора оттегли искането Евелин Банев да излезе предсрочно на свобода, съдия Стоян Михов прекрати делото, а представляващият Софийската градска прокуратура Ангел Кънев разясни:

"Той е посочил това, което закона налага да посочи, пояснил е, че лицето е дисциплинирано, че е награждавано, че има поправения, тия обстоятелства са установени по предвидения ред. Това е така, но преди това изобщо, за да се разгледа това производство, някой трябва да си поддържа предложението. Новият началник не го поддържа, така че няма какво да обсъждаме изобщо по същество. Прокуратурата до момента, когато е контролирала това наказание, имайки правомощието да иска да бъде условно предсрочно освободен, не е упражнено това си правомощие. Аз не съм наблюдаващ прокурор по това дело, но той щом не е упражнил това си правомощие, счита, че не са налице основанията на закона.", предаде БНР.

