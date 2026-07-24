Прекратиха договор на стоматолог заради фиктивно лечение на дете

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Районната здравноосигурителна каса - Хасково прекрати договор на стоматолог, който не е извършил дейност с 5- годишно дете, а е подал документация за проведени прегледи.

В документите той е описал, че е лекувал зъбите на детето, но проверката показала, че реално манипулация не е имало. Това съобщи директорът на Районната здравноосигурителна каса Ирина Колева, цитирана от БНР.

Тя допълни, че детето е посетило зъболекаря през декември 2025 година, а при отчитане на дейността за миналия месец, към Районната здравна каса през януари са отчетени две манипулации на детето.

"Впоследствие се налага детето да посети клиника в Пловдив, където се засича, че отчетената дейност записана в здравната книжка на детето реално не е извършена. Родителите подават сигнал до Районната здравна каса- Хасково в края на месец март. Контрольорите на Здравната каса извършиха проверка, след това бе потвърдено, че отчетената дейност от хасковския стоматолог наистина не е извършена. За ткова нарушение се прилага най-тежката мярка - прекратяване на договора. С мое разрешение в края на месец април е постановено прекратяването на договора, като съответно заплатените неправомерно получени суми са възстановени в бюджета на Здравната каса", обясни Ирина Колева.

Редактор "Екип на Петел",

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