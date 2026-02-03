Прекратиха обществената поръчка за строеж на сграда на Математическата гимназия във Варна

Снимка: МГ "Д-р Петър Берон"

Община Варна прекрати обществената поръчка за проектиране и строителство на новия кампус на Математическата гимназия "Д-р Петър Берон". Решението идва по-малко от месец след обявяването на търга, а прогнозната сума за строителство възлиза на стойност близо 46 млн. евро.

Причината за спиране на процедурата са установени съществени технически нарушения в документацията. Според официалното решение за прекратяване, в количествено-стойностните сметки са открити дублиращи се позиции, които не позволяват коректното подаване на оферти.

Тъй като законът не позволява тези пропуски да бъдат отстранени чрез разяснение, без да се променят условията на конкурса, възложителят е бил длъжен да спре процедурата.

Преди две седмици зам.-кметът Павел Попов посочи, че средствата за изграждане на новата сграда не са по силите на нито една община, припомня Радио Варна. Необходимо е държавата да приоритизира този обект, за да можем да го реализираме, каза по време на пресконференция той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!