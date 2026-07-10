Прекратиха за днес търсенето на Димитър от Павликени, все още няма следи

снимка: Фейсбук

Прекратиха акцията по издирването на Димитър Георгиев от Павликени за днес. В търсенето се включиха доброволци, общински служители, десетки жители на Павликени, полицаи и жандармеристи. Те обходиха голям периметър - в района на Павликени и близките села. Водолази провериха по-дълбоките реки и водоеми.

Следи от мъжа няма, предаде "Фокус".

Полицията ще поднови издирването утре, като отново призовават всеки, който има желание и възможност, да се включи.

Бизнесменът Димитър Георгиев е в неизвестност от сряда сутринта. Неговите близки подават сигнал за изчезването му в същия ден, като в следобедните часове започва и търсенето. Последната следа от него е видеозапис от камера, на който се вижда как мъжът оставя колата си на паркинга пред хлебозавода, на който е управител и тръгва към близко поле с ръце в джобовете.

От полицията апелират гражданите, които забележат Димитър или имат данни за местонахождението му да сигнализират на тел. 0610/53501, тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.

Редактор "Екип на Петел",

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