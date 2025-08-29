Прекратяването на освобождаването от мита на пратки с ниска стойност в САЩ е за постоянно

Снимка: Пиксабей

Освобождаването от мита на пратки за САЩ на стойност под 800 долара приключва окончателно днес и започва шестмесечен преходен период, през който ще се плаща фиксирана такса от 80 до 200 долара на пратка в зависимост от страната на произход, заявиха официални представители от администрацията на президента Доналд Тръмп, цитирани от Ройтерс.

Тази мярка разширява отмяната на „де минимис“ изключението за пратки от Китай и Хонконг от по-рано тази година.

„Премахването от страна на президента Тръмп на смъртоносната „де минимис“ вратичка ще спаси хиляди американски животи, като ограничи потока на наркотици и други опасни забранени артикули, и ще добави до 10 милиарда долара годишно към приходите от мита на нашето министерство на финансите“, заяви пред репортери търговският съветник на Белия дом Питър Наваро.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!