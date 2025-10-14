Прекратяват пенсионната реформа във Франция

снимка: Булфото

Пенсионната реформа във Франция, приета през 2023 г., ще бъде спряна и преразгледана до президентските избори в средата на 2027 г.

Това заяви премиерът Себастиан Льокорню в реч пред Националното събрание, в която очерта политическата си програма.

Блокирането на реформата бе и едно от изискванията от страна на социалистическата партия, за да не внесе и гласува вот на недоверие срещу правителството, което беше обявено късно в неделя и не разполага с мнозинство. Компромисът се очаква да осигури подкрепа на втория кабинет на Льокорню, чиято основна цел остава приемането на бюджет за 2026 година до края на декември, който да намали дефицита на Франция, предава БНТ.

Себастиен Льокорню, премиер на Франция:

Ще предложа на парламента, считано от есента, да спрем пенсионната реформа от 2023 г. до президентските избори през 2027 г. Отсега до януари 2028 г. няма да има увеличение на възрастта за пенсиониране. Освен това, осигурителният период също ще бъде спрян и ще остане на нивото 170 тримесечия до януари 2028 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!