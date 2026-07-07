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Прекрояват България: София се отделя, Варна и Бургас се сливат

07.07.2026 / 20:08 4

Кадър Трафик

Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага мащабна реформа, според която сегашните шест статистически района в България ще бъдат окрупнени в четири изцяло нови от 1 януари 2027 година. Подготвените промени в Закона за регионалното развитие вече са достъпни за обществено обсъждане в специализирания портал за консултации, предаде Дарик.

Основната цел на реформата е пълно уеднаквяване с европейската класификация NUTS, като се подчертава, че настоящите административни граници на общините и областните центрове остават абсолютно непроменени.

Бъдещото териториално деление предвижда страната да се разпредели в Северен, Източен, Южен и Столичен район.

Промените засягат единствено статистическите граници, нужни за европейското планиране и усвояване на средства, докато административните граници на 28-те области в страната няма да бъдат докосвани.

Северният регион ще обедини в себе си областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра.

В Източния район се събират Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол.

Южният район ще обхване Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и София-област.

Като отделна и напълно самостоятелна единица се обособява Столичният район, чиито граници съвпадат единствено с територията на Столична община.

Предвиждат се сериозни промени и на най-високото статистическо ниво според европейския регламент. Към днешна дата България е разделена на две големи зони – едната включва Северна и Югоизточна България, а другата обхваща Югозападна и Южна централна България.

От началото на 2027 година тези две зони ще се слеят в един общ мегарегион, който ще покрива цялата територия на държавата.

Вследствие на това преструктуриране броят на регионалните съвети за развитие ще бъде намален от шест на четири.

За Северния, Източния и Южния регион ще започне изготвянето на нови интегрирани териториални стратегии, които задължително трябва да отговарят на Националната концепция за регионално и пространствено развитие.

От своя страна, за обособения Столичен регион ще се разработи индивидуален план за интегрирано развитие. Този план ще изпълнява функциите на стратегия и ще бъде директно обвързан с действащия общ устройствен план на София.

 

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Коментари
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cron1 (преди 20 минути)
Рейтинг: 160836 | Одобрение: -23394
Вместо да намаляват администрацията, БОКЛУЦИТЕ НА РАДЕВ, Я УВЕЛИЧАВАТ!!! СВИНЕ!!!
Марио Кроненберг
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Off Road (преди 25 минути)
Рейтинг: 59844 | Одобрение: 14114
Сега сложете и по един губернатор на тези 4 района и администрация към него, за да върви всичко със статистиката гладко. После ще говорим за намаляването, пардон, реорганизирането и рационализирането на държавната и общинска администрации.
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robotron2000 (преди 34 минути)
Рейтинг: 61950 | Одобрение: 1085
всичко що е близо до софето тъне в невероятна мизерия!
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1
уйчо (преди 40 минути)
Рейтинг: 134611 | Одобрение: 9391
А, Варна ще обединявате с Толбухин, София - самостоятелна единица!

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