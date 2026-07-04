Преквалифицират стотици уволнени български служители

Пиксабей

Бюрото по труда във Враца подготвя курсове за преквалификация на освободените над 640 работници след масовите уволнения в два врачански завода.

Предприятията, които произвеждаха компоненти за автомобилната индустрия, преустановиха дейността си заради проблеми с международните пазари в сектора.

В периода между месеците април и юни от единия завод са освободени 556 души, а от другия - 85 души, предаде БНР.

Виолета Андреева, директор на Бюрото по труда във Враца обясни, че до края на май в Бюрото по труда са се регистрирали 165 души, уволнени от едната компания, а от другата - 47 души. През борсата на 16 души вече е намерена нова работа.

Част от съкратени са заявили желание да се преквалифицират, за да бъдат по-гъвкави на трудовия пазар. Курсовете се подготвят съвместно със социалните партньори.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!