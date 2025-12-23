Премахнаха Цънцарова от „Лицата на БТВ”, Злати Йочев остава

кадър Фейсбук/Тази сутрин

След като bTV обяви, че „стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията с журналиста и водещ Мария Цънцарова”, въпросният процес явно е завършил окончателно. Снимката на Цънцарова е премахната от раздела „Лицата на bTV” в сайта на телевизията. Там все още може да се срещне портрета на Златимир Йочев, който реално също е свален от ефира на „Тази сутрин”, но явно още не е уволнен.

Снимката на дуетът сутрешни водещи е премахната и от страницата на предаването във Фейсбук, както и от профила на „Тази сутрин” в платформата bTV+. По същия начин беше „изтрита” и Венета Райкова след фиаското ѝ в „Преди обед”.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!