Премахнаха десните секции на седем ключови кръстовища във Варна

09.09.2025 / 12:47 4

Снимка: Гугъл мапс

Десните секции на няколко ключови кръстовища във Варна вече са премахнати, защото противоречат на Наредба № РД-02-21-2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за организиране на движението по пътища с пътни светофари, която е в сила от 14 май 2025 г., съобщават от Общинското предприятие ТАСРУД. 

В тази връзка се проведе мащабна проверка на всички светофарни уредби на територията на община Варна, като целта е привеждането им в съответствие с новите законови изисквания и осигуряване на безопасността на движението. 

При проверките са установени несъответствия на няколко кръстовища, оборудвани с допълнителна секция със светещо поле със зелена светлина с формата на стрелка на черен фон, насочена надясно. Това противоречи на чл. 16, ал. 1 от Наредбата, според който такава допълнителна секция може да бъде поставяна единствено на трисекционни светофари с кръгли светлинни полета без стрелки.

Несъответствията са констатирани на следните кръстовища с десен завой:

десен завой от бул. „Съборни“ към бул. „Владислав Варненчик“;
десен завой от бул. „Владислав Варненчик“ към бул. „Христо Смирненски“;
десен завой от бул. „Владислав Варненчик“ към бул. „Република“;
десен завой от бул. „8 Приморски полк“ към бул. „Цар Освободител“;
десен завой от бул. „Цар Освободител“ към бул. „8 Приморски полк“;
десен завой от ул. „Пирин“ към бул. „Цар Освободител“;
десен завой от бул. „Христо Смирненски“ към бул. „Цар Освободител“.

На тези кръстовища допълнителните секции със стрелка за десен завой вече са премахнати, предстои премахването и на секцията десен завой от бул. „Владислав Варненчик“ към ул. „Отец Паисий“. На останалите места, където светофарите са с кръгли светлинни полета без вписани стрелки, допълнителните секции остават в експлоатация.

Екипите на ОП ТАСРУД осъществяват постоянен мониторинг на натоварването на кръстовищата, където бяха премахнати стрелките за десен завой. В същото време се разработват варианти за промени в организацията на работа на светофарните уредби, които да облекчат трафика при стриктно спазване на нормативните изисквания.

Всички останали светофарни уредби са приведени според изисквания на Наредбата, която е достъпна на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

0
0
уйчо (преди 16 минути)
Рейтинг: 116975 | Одобрение: 5795
И аз си мислех, че крушката е изгоряла. Но в отделна лента за десен завой, конкретно от "Пирин" към "Цар Освободител", когато е пусната секцията за ляв завой от "Цар Освободител" към "Пирин" и на никого няма да пречиш, е пълна малоумщина! А когато ти светне зеленото, тръгват и пешеходците и още си висиш, когато е можело да си преминал вече.
0
0
KRISTINCHO (преди 31 минути)
Рейтинг: 42052 | Одобрение: -83
Поредната голяма простотия, която може да бъде измислена  САМО от "гениалните" мозъци на общинските търтеи-крадци.
Нищо добро не те чака, ако в двора ти влезе КОМУНИСТ, ЦИГАНИН или КОЗА.
2
0
dd (преди 45 минути)
Рейтинг: 10353 | Одобрение: 3018
Благодарим ви, мили управници за поредната простотия. Добре дошли поредни задръствания. И секциите не са премахнати, а само изключени. Аз лично мислех, че е изгоряла крушката на светофара. И да питам...как ще се прави десен завой от Цар Освободител към 8ми Приморски като светне зелено и тръгна тълпите студенти и граждани?

