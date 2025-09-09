Премахнаха десните секции на седем ключови кръстовища във Варна

Снимка: Гугъл мапс

Десните секции на няколко ключови кръстовища във Варна вече са премахнати, защото противоречат на Наредба № РД-02-21-2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за организиране на движението по пътища с пътни светофари, която е в сила от 14 май 2025 г., съобщават от Общинското предприятие ТАСРУД.

В тази връзка се проведе мащабна проверка на всички светофарни уредби на територията на община Варна, като целта е привеждането им в съответствие с новите законови изисквания и осигуряване на безопасността на движението.

При проверките са установени несъответствия на няколко кръстовища, оборудвани с допълнителна секция със светещо поле със зелена светлина с формата на стрелка на черен фон, насочена надясно. Това противоречи на чл. 16, ал. 1 от Наредбата, според който такава допълнителна секция може да бъде поставяна единствено на трисекционни светофари с кръгли светлинни полета без стрелки.

Несъответствията са констатирани на следните кръстовища с десен завой:

десен завой от бул. „Съборни“ към бул. „Владислав Варненчик“;

десен завой от бул. „Владислав Варненчик“ към бул. „Христо Смирненски“;

десен завой от бул. „Владислав Варненчик“ към бул. „Република“;

десен завой от бул. „8 Приморски полк“ към бул. „Цар Освободител“;

десен завой от бул. „Цар Освободител“ към бул. „8 Приморски полк“;

десен завой от ул. „Пирин“ към бул. „Цар Освободител“;

десен завой от бул. „Христо Смирненски“ към бул. „Цар Освободител“.

На тези кръстовища допълнителните секции със стрелка за десен завой вече са премахнати, предстои премахването и на секцията десен завой от бул. „Владислав Варненчик“ към ул. „Отец Паисий“. На останалите места, където светофарите са с кръгли светлинни полета без вписани стрелки, допълнителните секции остават в експлоатация.

Екипите на ОП ТАСРУД осъществяват постоянен мониторинг на натоварването на кръстовищата, където бяха премахнати стрелките за десен завой. В същото време се разработват варианти за промени в организацията на работа на светофарните уредби, които да облекчат трафика при стриктно спазване на нормативните изисквания.

Всички останали светофарни уредби са приведени според изисквания на Наредбата, която е достъпна на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

