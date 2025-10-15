Премахват Замъка във Варна

Кадър Морето.нет

Опасен детски атракцион до пазар „Чаталджа“ във Варна се премахва заради сигурността на децата

Дирекция „Управление на сигурността и контрол по обществения ред“ (УСКОР) във Варна започна демонтаж на детския атракцион „Замъка“, разположен в района на пазар „Чаталджа“. Съоръжението се намира между улиците „Цар Симеон“, „Драва Соболч“ и „Драва Чех“ и в последните месеци бе обект на многобройни сигнали от граждани заради опасното му състояние, пише Нова Варна.

Сигнали от граждани доведоха до действия

Според информацията от УСКОР, решението за премахването на атракциона е взето след множество оплаквания и предупреждения от жители на Варна, които изразиха сериозни опасения относно безопасността на играещите там деца.

Местната власт реагира, като предприе спешни мерки за премахването на съоръжението, за да предотврати евентуални инциденти.

