Премахват дърво в лошо състояние в Морската градина

Снимка Район "Одесос", архив

На 01.07.2026 г. (сряда) предстои да бъде премахнато широколистно дърво във влошено фитосанитарно състояние. Дървото е от неидентифициран вид с височина 13-15 м и диаметър на ствола 50-60 см, в близост до „Морско казино“ (от страната на Радио Варна) в Морската градина.

При специализиран оглед от експерт по озеленяване към дирекция „Инженерна инфраструктура и озеленяване“ е установено, че дървото е компрометирано, с множество сухи клони, засегната кора и обрасло в бръшлян. Дейностите по премахването на дървото са за сметка на Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“. Те имат и ангажимента да изнесат своевременно растителния отпадък и да почистят околното пространство, както и да извършат съответните компенсаторни действия.

За компенсация на премахнатото дърво в близост ще бъде засадено друго, от специално посочен вид – Acer, Albizia, Cedrus или Celtis, с височина над 2,5 м и диаметър на стеблото от 8 до 14 см., с добре оформена корона, подходящо укрепване и подръжка, съобщиха от Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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