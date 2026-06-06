реклама

Премахват незаконната ограда на селището в Баба Алино пред погледа на земеделския министър

06.06.2026 / 14:09 0

Булфото

Утре, 7 юни 2026 г., в 10:00 часа, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети местността „Баба Алино“ край Варна, където ще присъства на премахването на незаконно изградена ограда в горска територия.

На място с министър Абровски ще бъде и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) инж. Стоян Тошев, съобщават от Министерство на земеделието и храните.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама