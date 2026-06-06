Премахват незаконната ограда на селището в Баба Алино пред погледа на земеделския министър

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Утре, 7 юни 2026 г., в 10:00 часа, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети местността „Баба Алино“ край Варна, където ще присъства на премахването на незаконно изградена ограда в горска територия.

На място с министър Абровски ще бъде и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) инж. Стоян Тошев, съобщават от Министерство на земеделието и храните.

Редактор "Екип на Петел",

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