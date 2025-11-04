Премахват незаконно строително сметище в местност край Варна

Снимка: "Възраждане"

Незаконно строително сметище в местност Лозите край Варна притеснява жителите на района.

От месец и половина земни маси се изсипват на терен, общинска собственост, каза за Радио Варна Владимир Петков, който подава сигнал за случая. По думите му по-обезпокоителен е фактът, че тежка техника постоянно минава по пътя, който те използват, за да стигнат до квартал "Виница".

Движението е затруднено, а хората се опасяват, че ще има последици и за пътната настилка.

От Община Варна са извършили проверка, установена е фирмата нарушител, каза зам.-кметът Илия Коев.

Фирмата трябва да почисти терена и да премахне голямото количество земни маси, струпани там, а глобите са до 10 000 лева, допълни той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!