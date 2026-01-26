Премахват пет опасни дървета в Градската градина във Варна

Снимка: Район "Одесос", илюстративна

Пет опасни дървета в Градската градина на Варна ще бъдат премахнати. Това съобщават на фейсбук страницата си от район "Одесос".

При благоприятни метеорологични условия ще бъде извършено във вторник - 27 януари.

Отсичането на опасните дървета на територията на Градската градина е по заповед на кмета Благомир Коцев, издадена на 9 юни миналата година.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!