Премахват растителност край пътя София - Кюстендил и Кюстендил – ГКПП „Кулата“ от утре

Снимка: АПИ

През следващата седмица – от 22 до 26 юни, между 6 и 20 ч. ще се премахва крайпътна растителност по участъци от път I-6 София – Кюстендил и път I-1 Кюстендил – ГКПП „Кулата“. За това предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

При изпълнение на дейностите в отсечките на територията на област Кюстендил трафикът няма да се ограничава, но е необходимо шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост.

На първокласния път I-6 София – Кюстендил дейности ще се изпълняват в отсечката между Ябълково и разклона за село Буново (от 29-и до 42-и км), а на път I-1 Кюстендил – ГКПП „Кулата“ от разклона за село Дрен до района на село Рилци (от 313-и до 356–и км). По трасето между село Дрен и село Рилци е предвидено и полагане на маркировка.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на водачите за неудобството, но дейностите са необходими за подобряване на видимостта в отсечката и повишаване на безопасността.

Апелът към шофьорите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Редактор "Екип на Петел",

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