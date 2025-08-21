Преместиха Георги Семерджиев в бобовдолския затвор

снимка Булфото

Георги Семерджиев, който предизвика тежката катастрофа с две жертви на столичния бул. "Черни връх" през лятото на 2022 година, е преместен от софийския затвор в този в Бобов дол. Това съобщи БТА, позовавайки се на информация от Министерството на правосъдието.

Причината за преместването е, че у Семерджиев многократно са откривани забранени предмети.

Междувременно в профила си във Facebook министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи, че за последния месец и половина служителите на затворите са успели да предотвратят иновативни опити за внасяне на забранени предмети - три мобилни телефона в пъпеш, осем - в печка и един в тубичка с лекарство.

"По мое разпореждане се извършват извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода. Разкрити при опит да бъдат внесени са общо 25 мобилни телефона и 11 случая с наркотични вещества. Служителите разкриват дрехи, напоени с наркотични вещества, които при свиждания се доставят за лишени от свобода.

От началото на юли до момента в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 броя мобилни телефони и 29 случая с наркотични вещества", написа Георгиев.

Георги Семерджиев е обвиняем за тежката катастрофа от 5 юли 2022 година, когато джипът му премина с висока скорост през кръстовището на столичните булеварди "Черни връх" и "Арсеналски", блъсна такси и се заби в асансьора на метростанция.

При инцидента загинаха 21-годишната Хариет Стефанович и 26-годишната Христина Дилова, които били на пешеходна пътека.

Преди няколко месеца ВКС потвърди присъдата му от 20 години затвор.

Преди катастрофата Семерджиев е имал още нарушения на пътя, за които е бил санкциониран.

Около месец преди катастрофата Семерджиев е бил заловен да шофира колата си след употреба на метамфетамини, но тогава е успял да избяга и така и не е бил задържан.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!