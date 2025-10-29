Преместиха мозайката от старата автогара върху фасадата на хуманитарната гимназия във Варна

снимка община Варна

Завърши монтажът на каменната мозайка от сградата на старата автогара върху фасадата на СУХНИ „Константин Преславски“ във Варна. Днес тя бе официално открита от изпълняващия функциите кмет Павел Попов, директора на Дирекция „Култура и духовно развитие“ в Община Варна Светослава Георгиева, директора на Регионалното управление на образованието Ирена Радева, директора на гимназията Емил Груев и изпълнителя на проекта – художникът Александър Атанасов.

Изключително важно е, че вписваме тази мозайка в една нова среда, в която тя може да бъде интерпретирана. Опазването на културното наследство не е самоцел - неговата мисия е новият живот, който интерпретациите дават. Затова осъзнаването на ценността на тази мозайка намира своя нов дом именно в Средното училище за хуманитарни науки и изкуства, където е и нейното най-подходящо място, отбеляза Павел Попов. Той допълни, че Община Варна е разглеждала и други варианти за инсталиране на каменната мозайка, но фасадата на училището е избрана не само заради визуалния ефект от поставянето й, но и заради търсенето на нов дом, който да придаде допълнителна културна стойност на произведението. Попов допълни, че от днес мозайката е и новата скрита забележителност на града ни, която ще даде възможност на туристите да направят свое откритие извън задължителните места за посещение в центъра на Варна.

Каменната мозайка „Хората и морето“ е дело на големия пловдивски художник Чавдар Пашев и през 1971 г. е поставена като пано на една от стените на приемната на новопостроената тогава Автогара - Варна. Тя изобразява жена, мъж и дете, сключени в хоризонтална прегръдка. Композицията с размери 12 м на 3 м, което също предполага външна инсталация, пример за монументално–декоративно изкуство. Изработена е от шест вида естествен камък, сред които зеолит, базалт и врачански варовик, добити в български кариери.

През годините мозайката загубва визуалното си въздействие и се превръща в почти незабележим детайл от интериора на автогарата. За да я съхранят и продължат нейния живот на културна ценност Община Варна и собствениците на терена – „Лидл България“ в изпълнение на социално отговорната си корпоративна политика предприемат действия за нейното запазване преди сградата на старата автогара да бъде съборена.

Демонтажът на мозайката преминава през сложен процес на предварителна подготовка и заснемане на мозаечното пано. Дейностите обхващат изготвяне на матрици с отпечатъци и три вида техника за сваляне на мозаечните елементи. В края на 2024 година мозайката беше внимателно демонтирана с подкрепата на „Лидл България“ и с експертната помощ на специалисти по консервация. Чрез този способ се гарантира и пренасянето на мозайката в нейния автентичен вид и надеждното й съхранение. Цялото поле е било разделено по вертикал на 12 ламела, които са изпълнени в строго определен ред.

Процесите по преместването, съхранението и инсталирането на художественото произведение отнема повече от година. Те са свързани със сложни съгласувателни действия между Община Варна, частния собственик, училището, строителната фирма, която подготвя основата за монтирането и изпълнителя, обясни Светослава Георгиева и благодари на всички, които са допринесли за реализацията на проекта.

Фасадата на СУХНИ „Константин Преславски“ е приета като подходящо място за монтаж на мозайката от експертите в Обществения съвет по естетизация на градската среда и Експертния съвет по устройство на територията в Община Варна. Междувременно в двора на училището продължават строителните работи по проекта за изграждане на нова 4-етажна сграда за спорт и танци. Нейната фасада също ще бъде завършена с декоративни тухлички, както и настоящата сграда на гимназията.

