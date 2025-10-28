Преместват защитени дървета заради ремонта на Алея Първа във Варна

Булфото

Днес три дървета, разположени в зоната под укрепително съоръжение на Алея Първа, ще бъдат преместени във връзка с проекта на "Холдинг Варна" и изграждането на панорамна асансьорна кула там. Специализираната техника вече е на място, предаде Радио Варна.

Дърветата, които са с височина 7-8 метра, са подкастрени предварително и ще бъдат премахнати и преместени със специализиран автомобил, обясни Георги Дашев, началник на бригадата на фирмата, ангажирана с дейностите. Дали дърветата ще успеят да се прихванат зависи от правилното им поливане, обясни Дашев. По думите му, метеорологичните условия в момента са подходящи за тези дейности.

Дърветата ще бъдат преместени с помощта на специализирана техника и ще бъдат засадени отново в съседни зелени площи, извън строителния периметър - около паркинга, за да са в една и съща среда, заяви Дашев.

